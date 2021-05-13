Пензенец осужден за незаконную организацию азартных игр Криминал

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено 28-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что житель Пензы в ноябре 2019 года приобрел игровое оборудование, арендовал на территории города несколько помещений в барах, кафе, торговых центрах, на автомойке, где разместил десять игровых терминалов с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр и лотерей посредством телекоммуникационной сети интернет. С декабря 2019 года по август 2020-го злоумышленник незаконно организовал и проводил азартные игры», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что игровое оборудование было изъято сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-разыскных мероприятий и обысков.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в следственном управлении.