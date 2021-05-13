В Колышлейском районе возбуждено дело по факту получения травмы работником организации Криминал

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения травмы работником коммерческой организации на территории Колышлейского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, утром 31 марта 2021 года в Колышлейском районе два работника отделения одного из обществ с ограниченной ответственностью осуществляли ремонт сельскохозяйственного оборудования без агрегатирования с трактором требуемой мощности. Работы проводились в отсутствие контроля со стороны сотрудника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда. В результате допущенных нарушений тракторист-машинист 1979 года рождения получил удар штангой бороны», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что телесные повреждения, полученные пострадавшим, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — добавили в управлении.