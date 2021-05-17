Подозреваемый в убийстве троих человек в Пензенской области объявлен в розыск Криминал

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Житель села Липовка, подозреваемый в убийстве троих человек на территории Малосердобинского района Пензенской области, объявлен в розыск. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 16 мая 2021 года в селе Липовка на территории частного домовладения обнаружены тела двух женщин с огнестрельными ранениями, тело мужчины — в селе Огаревка. В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками специальных подразделений управления Росгвардии и УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого», — сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что следствие располагает информацией о возможной причастности к совершению преступления 49-летнего жителя села Липовка.

В следственном управлении СКР по Пензенской области обратились с просьбой к людям, располагающим информацией о местонахождении подозреваемого, позвонить по телефонам, указанным на сайте ведомства.