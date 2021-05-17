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Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области

14:16 | 17.05.2021 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек — женщины 1972 года рождения, а также ее матери и брата — на территории Малосердобинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 16 мая 2021 года в селе Липовка Малосердобинского района Пензенской области местный житель из охотничьего ружья произвел выстрелы в бывшую 49-летнюю супругу и ее 78-летнюю мать. Затем он дошел до соседнего села Огаревка, где выстрелил в 40-летнего брата бывшей супруги. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. В настоящее время местонахождение злоумышленника не установлено. Ведутся его поиски», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на место происшествия выезжали заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой и прокурор Малосердобинского района Юрий Тюняев.

«Органами прокуратуры организована проверка законности нахождения во владении злоумышленника огнестрельного оружия. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что на контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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