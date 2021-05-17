Подозреваемый в убийстве троих человек в Пензенской области ликвидирован Криминал

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подозреваемого в убийстве троих человек в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Вечером 17 мая 2021 года сотрудниками регионального управления Росгвардии установлено местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении тройного убийства. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время на месте работает следственная группа.

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 мая в Малосердобинском районе Пензенской области были застрелены три человека: в селе Липовка — женщина 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения, в селе Огаревка — брат убитой – мужчина 1970 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший супруг женщины 1972 года рождения. Его объявили в розыск.

В поисках подозреваемого были задействованы 100 сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области. Для определения его местонахождения использовались беспилотные летательные аппараты, а в темное время суток применялись приборы ночного видения.