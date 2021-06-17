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Под Пензой мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому

12:06 | 17.06.2021 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей назначено 26-летнему гражданину Таджикистана, который признан судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Под Пензой мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 4 февраля 2021 года инспектор направления по исполнению административного законодательства отдела МВД России по Мокшанскому району в рамках административного расследования по материалу о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», прибыл в один из магазинов рабочего поселка Мокшан. Сотрудником полиции был выявлен повторный факт реализации контрафактной продукции в магазине индивидуального предпринимателя», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что приятель бизнесмена, находившийся в тот момент в торговой организации, решил помочь ему избежать привлечения к установленной законом ответственности.

«С этой целью он попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 60 тыс. рублей, положив денежные средства в папку-планшет за заведомо незаконное бездействие — несоставление процессуальных документов и непроведение проверки по факту реализации в магазине контрафактной продукции. Инспектор отказался от получения взятки. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе.

В следственном управлении уточнили, что приговор суда вступил в законную силу.

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