EN
02:24:53 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя цементовоза

17:42 | 17.06.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели мужчины 1967 года рождения в Никольском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В Никольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя цементовоза. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 июня 2021 года водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью при подготовке погрузочных работ на цементовозе-полуприцепе упал с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2021 года
Под Пензой мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому Центральный аппарат СК проконтролирует расследование дела об инциденте в лагере «Строитель»
В Пензенской области намечено создать методический центр военно-патриотического воспитания На предприятии «Приволжское КБ» по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама