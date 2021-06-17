В Никольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя цементовоза Криминал

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели мужчины 1967 года рождения в Никольском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 13 июня 2021 года водитель одного из обществ с ограниченной ответственностью при подготовке погрузочных работ на цементовозе-полуприцепе упал с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда.