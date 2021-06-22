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Обвиняемый в совершении убийства в Сердобске заключен под стражу

12:11 | 22.06.2021 | Криминал

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Сердобск, 22 июня 2021. PenzaNews. 60-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении убийства в городе Сердобске Пензенской области, заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в совершении убийства в Сердобске заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 60-летний обвиняемый вечером 11 июня 2021 года в городе Сердобске пришел в гости к приятелю, которого не видел несколько лет. Встретившись, мужчины начали употреблять спиртное. Через некоторое время между ними произошел конфликт. Как сообщил в ходе первоначального допроса злоумышленник, приятель начал вести себя неадекватно, схватил кухонный нож», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам обвиняемого, он выбил нож из руки приятеля, после чего они оба упали на пол.

«Злоумышленник, нащупав на полу нож, взял его в руку и нанес им не менее двух ударов в шею приятеля. После причинения телесных повреждений обвиняемый ушел к себе домой», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что смерть жителя Сердобска наступила от массивной кровопотери, произошедшей в результате причинения колото-резаной раны шеи.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в пресс-релизе.

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