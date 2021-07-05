Жительница Пензы перевела мошеннику более 750 тыс. рублей Криминал

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения перевела мошеннику более 750 тыс. рублей, пытаясь защитить свои сбережения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка. Незнакомец сообщил, что неизвестные лица проводят мошеннические действия по счетам собеседницы. Для сохранности денежных средств мнимый специалист предложил гражданке взять кредит и перечислить все деньги на «безопасные» счета. Следуя инструкциям, она оформила кредит в размере 500 тыс. рублей. После этого пензячка перевела все свои деньги в размере 751 тыс. рублей на счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее жительница Пензы осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — уточняется в тексте.