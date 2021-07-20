EN
18:09:07 Вторник, 20 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержан мужчина, устроивший ночью погром в чужой квартире

09:47 | 20.07.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину, устроившего ночью погром в чужой квартире в доме на улице Медицинской в Пензе.

В Пензе задержан мужчина, устроивший ночью погром в чужой квартире. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, представители ведомства прибыли на место после того, как соседи, услышав грохот в квартире этажом ниже, позвонили по номеру 02.

«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу для прояснения ситуации. Дверь в заявленную квартиру оказалась открытой, по жилому помещению были разбросаны разбитая посуда, разгромленная мебель, межкомнатные двери были повреждены. К стражам порядка обратилась женщина, проживающая в квартире. Она пояснила, что вечером к ней приехал гость. Мужчина находился в состоянии опьянения, на этой почве между ними возник конфликт. Гость начал кричать, размахивать руками, крушить все в квартире», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пачелмском районе возведут пять модульных ФАПов и врачебную амбулаторию В Пензенской области получено 138 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
Полицейские разыскали угнанный в Пензе автомобиль В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области заготовлено почти 294 тыс. тонн сена В Никольском районе пенсионерка получила условный срок за поджог дома односельчанки
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама