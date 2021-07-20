В Пензе задержан мужчина, устроивший ночью погром в чужой квартире Криминал

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину, устроившего ночью погром в чужой квартире в доме на улице Медицинской в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, представители ведомства прибыли на место после того, как соседи, услышав грохот в квартире этажом ниже, позвонили по номеру 02.

«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу для прояснения ситуации. Дверь в заявленную квартиру оказалась открытой, по жилому помещению были разбросаны разбитая посуда, разгромленная мебель, межкомнатные двери были повреждены. К стражам порядка обратилась женщина, проживающая в квартире. Она пояснила, что вечером к ней приехал гость. Мужчина находился в состоянии опьянения, на этой почве между ними возник конфликт. Гость начал кричать, размахивать руками, крушить все в квартире», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.