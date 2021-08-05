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В Каменке в больницу доставлен мужчина, получивший несколько ударов топором

09:38 | 05.08.2021 | Криминал

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Мужчина 1986 года рождения со множественными телесными повреждениями доставлен из жилого дома на улице Красный тупик города Каменки Пензенской области в местную больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Каменке в больницу доставлен мужчина, получивший несколько ударов топором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен хозяин жилища 1972 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что в ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес несколько ударов топором потерпевшему по различным частям тела», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Мужчина дал признательные показания», — отмечается в тексте.

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