EN
10:57:25 Вторник, 10 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина ударил приятеля осколком бутылки в живот

09:24 | 10.08.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Мужчина ударил приятеля осколком бутылки в живот в ходе совместного распития спиртных напитков в доме на улице Металлистов в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина ударил приятеля осколком бутылки в живот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен пензенец 1993 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес удар осколком бутылки потерпевшему в область живота», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а потерпевший доставлен в больницу с проникающей раной брюшной полости.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»]», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
По факту гибели мужчины во время купания в Суре организована проверка Пензенские спасатели продолжают помогать коллегам бороться с природными пожарами
Начаты работы по реконструкции крыши здания архива на улице Володарского в Пензе Никита Романов вошел в число финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART»
Обновлен модельный центр допобразования детей в Пензенской области Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке коллекционного значка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама