В Пензе мужчина ударил приятеля осколком бутылки в живот Криминал

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Мужчина ударил приятеля осколком бутылки в живот в ходе совместного распития спиртных напитков в доме на улице Металлистов в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен пензенец 1993 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес удар осколком бутылки потерпевшему в область живота», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а потерпевший доставлен в больницу с проникающей раной брюшной полости.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»]», — уточняется в тексте.