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Жительница Пензы перечислила мошеннику более 675 тыс. рублей

14:10 | 10.08.2021 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1994 года рождения перечислила мошеннику более 675 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы перечислила мошеннику более 675 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям незнакомца, пензячка получила кредит и через банкомат перевела более 675 тыс. рублей на телефонные номера, указанные злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — отмечается в тексте.

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