В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 2 тыс. рублей обнаружена при пересчете наличности в одном из отделений банка в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Денежная купюра поступила от бухгалтера организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, по словам женщины, деньги находились в выручке автозаправочного комплекса.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»]», — уточняется в тексте.