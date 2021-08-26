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В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей

13:01 | 26.08.2021 | Криминал

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Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 2 тыс. рублей обнаружена при пересчете наличности в одном из отделений банка в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Денежная купюра поступила от бухгалтера организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, по словам женщины, деньги находились в выручке автозаправочного комплекса.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»]», — уточняется в тексте.

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