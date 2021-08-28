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Пензячка стала жертвой мошенничества при бронировании жилья в Анапе

12:12 | 28.08.2021 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2021. PenzaNews. Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при попытке забронировать жилье в Анапе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пензячка стала жертвой мошенничества при бронировании жилья в Анапе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на сайте «Авито» нашла объявление о сдаче дома в городе Анапе Краснодарского края. Цена за аренду недвижимости гражданку привлекла, и она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении. Ей ответил мужчина, с которым они договорились о сделке. За аренду дома хозяин попросил внести предоплату в сумме 7 тыс. рублей, что гражданка и сделала. Как только женщина перевела денежные средства, мнимый собственник перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отметили в пресс-службе.

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