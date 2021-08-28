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Кузнечанин по совету телефонной мошенницы перевел неизвестным 775 тыс. рублей

14:28 | 28.08.2021 | Криминал

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Кузнецк, 28 августа 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка 1992 года рождения перевел неизвестным 775 тыс. рублей по рекомендации телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу службы безопасности банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Кузнечанин по совету телефонной мошенницы перевел неизвестным 775 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомка сообщила, что была зафиксирована попытка перевода денежных средств собеседника со счета в банке, а также со стороны злоумышленников проводятся незаконные действия. Чтобы сохранить денежные средства, мнимая сотрудница банка попросила мужчину снять все имеющиеся деньги и перевести их на «резервный» счет», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, выполняя инструкции злоумышленницы, кузнечанин снял 775 тыс. рублей и внес их на несколько абонентских номеров, которые назвала незнакомка.

«Позже мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию», — отметили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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