Кузнечанин по совету телефонной мошенницы перевел неизвестным 775 тыс. рублей Криминал

Кузнецк, 28 августа 2021. PenzaNews. Житель Кузнецка 1992 года рождения перевел неизвестным 775 тыс. рублей по рекомендации телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу службы безопасности банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Незнакомка сообщила, что была зафиксирована попытка перевода денежных средств собеседника со счета в банке, а также со стороны злоумышленников проводятся незаконные действия. Чтобы сохранить денежные средства, мнимая сотрудница банка попросила мужчину снять все имеющиеся деньги и перевести их на «резервный» счет», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, выполняя инструкции злоумышленницы, кузнечанин снял 775 тыс. рублей и внес их на несколько абонентских номеров, которые назвала незнакомка.

«Позже мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию», — отметили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».