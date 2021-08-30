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Жительница Спасска перевела мошенникам более 730 тыс. рублей

09:41 | 30.08.2021 | Криминал

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Спасск, 30 августа 2021. PenzaNews. Жительница города Спасска Пензенской области 1975 года рождения, ставшая жертвой телефонного мошенничества, оформила кредит более чем на 730 тыс. рублей и перечислила деньги неизвестным лицам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Спасска перевела мошенникам более 730 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит; чтобы предотвратить их действия, гражданке следует самой оформить кредит на свое имя, снять деньги, а затем перевести их на «безопасный» счет. Вместо того, чтобы посоветоваться с близкими, женщина поддалась панике и отправилась в банк, где оформила кредит на сумму 734 тыс. рублей. Затем гражданка отправила их с помощью банкомата на несколько абонентских номеров, которые ей указал незнакомец», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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