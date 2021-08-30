Жительница Спасска перевела мошенникам более 730 тыс. рублей Криминал

Спасск, 30 августа 2021. PenzaNews. Жительница города Спасска Пензенской области 1975 года рождения, ставшая жертвой телефонного мошенничества, оформила кредит более чем на 730 тыс. рублей и перечислила деньги неизвестным лицам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит; чтобы предотвратить их действия, гражданке следует самой оформить кредит на свое имя, снять деньги, а затем перевести их на «безопасный» счет. Вместо того, чтобы посоветоваться с близкими, женщина поддалась панике и отправилась в банк, где оформила кредит на сумму 734 тыс. рублей. Затем гражданка отправила их с помощью банкомата на несколько абонентских номеров, которые ей указал незнакомец», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».