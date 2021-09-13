Пензенец обвиняется в незаконной организации азартных игр в центре города Криминал

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1987 года рождения обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр в двух помещениях на улице Московской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в конце сентября 2020 года обвиняемый приобрел 12 единиц игрового оборудования и разместил их в арендованном помещении по улице Московской в Пензе. Незаконную игорную деятельность мужчина осуществлял с конца сентября до середины октября 2020 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в результате проведения сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность мужчины к противоправной деятельности.

«В конце января 2021 года обвиняемый приобрел еще 14 игровых консолей, арендовал другое помещение по улице Московской в городе Пензе, где вновь разместил игровое оборудование и незаконно проводил азартные игры в период с февраля по июнь», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в конце июня пензенец вывез игровые консоли из этого помещения и сначала оставил их в гараже родителей, а затем — в гараже приятеля.

«Через некоторое время следователем совместно с сотрудниками полиции данное игровое оборудование было обнаружено и изъято в ходе обыска», — говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что мужчина признал вину в совершении инкриминируемых деяний.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, игорные заведения действовали в Пензе по адресам: улица Московская, 88Б; а также улица Московская, 15.