По факту кражи металлических изделий из помещения автосервиса в Пензе возбуждено дело Криминал

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи металлических изделий из помещения автосервиса на улице Калинина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1982 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, похищенное имущество он сдал в пункт приема металла. Вырученные денежные средства мужчина потратил на свои нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении жителя Пензы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.