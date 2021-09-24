EN
13:13:09 Пятница, 24 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту кражи металлических изделий из помещения автосервиса в Пензе возбуждено дело

12:20 | 24.09.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи металлических изделий из помещения автосервиса на улице Калинина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

По факту кражи металлических изделий из помещения автосервиса в Пензе возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1982 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. По его словам, похищенное имущество он сдал в пункт приема металла. Вырученные денежные средства мужчина потратил на свои нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении жителя Пензы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 240 случаев заражения коронавирусом Аферист похитил более 290 тыс. рублей у бизнесмена под предлогом размещения рекламы
Вынесен приговор по делу об убийстве женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе В Пензе запустят горячую линию, посвященную Всемирному дню сердца
Регбистки Корабовцева и Морозова вызваны в сборную России U18 В Пензенской области обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама