Пензенец попался на уловку мошенника при покупке квадроцикла Криминал

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1973 года рождения лишился 550 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке квадроцикла. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин рассказал, что в сети интернет на одном из сайтов нашел объявление о продаже квадроцикла. В ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке товара. После этого пензенец перечислил на банковский счет неизвестного лица 550 тыс. рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».