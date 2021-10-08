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В Пензе мужчина лишился 770 тыс. рублей, пытаясь спасти сбережения

10:21 | 08.10.2021 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1960 года рождения лишился 770 тыс. рублей, пытаясь защитить деньги на своем банковском счете от кражи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина лишился 770 тыс. рублей, пытаясь спасти сбережения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что с банковского счета собеседника мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы сохранить деньги, мнимая специалистка предложила гражданину перечислить их на «безопасный» счет. Воспользовавшись банкоматом, житель Пензы перечислил деньги в размере 270 тыс. рублей на телефонный номер, предоставленный злоумышленницей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина, следуя полученным инструкциям, взял два кредита на сумму 500 тыс. рублей, и перевел деньги мошеннице.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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