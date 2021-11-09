EN
15:01:00 Вторник, 9 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области молодоженам подарили на свадьбу фальшивые деньги

10:51 | 09.11.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Фальшивые деньги подарены молодоженам на свадьбу в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области молодоженам подарили на свадьбу фальшивые деньги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе от представителя организации поступило сообщение о том, что при пересчете денежной наличности была обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года. Фальшивка поступила от жителя села Васильевка 1995 года рождения. [...] По словам мужчины, данную купюру он получил в качестве подарка на свадьбу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что полицейские осмотрели квартиру мужчины и не обнаружили других купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Новости партнеров
Читайте также
Среди НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, распределят гранты МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в Пензе
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Чащина проинформировала Комарова об организации горячего питания в школах Пензы
По факту убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе возбуждено дело В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама