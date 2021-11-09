В Пензенской области молодоженам подарили на свадьбу фальшивые деньги Криминал

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Фальшивые деньги подарены молодоженам на свадьбу в Пензенской области. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В УМВД России по городу Пензе от представителя организации поступило сообщение о том, что при пересчете денежной наличности была обнаружена поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года. Фальшивка поступила от жителя села Васильевка 1995 года рождения. [...] По словам мужчины, данную купюру он получил в качестве подарка на свадьбу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что полицейские осмотрели квартиру мужчины и не обнаружили других купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».