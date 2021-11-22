Аферистка под видом прокурора выманила деньги у жительницы Сердобска Криминал

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено после того, как злоумышленница под видом прокурора выманила крупную сумму у жительницы города Сердобска Пензенской области 1947 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась прокурором из города Москвы. Незнакомка сообщила, что правоохранительными органами задержана преступная группа, которая занималась продажей поддельных медицинских препаратов, за которые гражданке положена компенсация денежных средств в размере 450 тыс. рублей. Чтобы получить указанную сумму, злоумышленница попросила перечислить деньги, которые были необходимы для оплаты налогов, инкассации и доставки положенной собеседнице компенсации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого женщина перевела более 241 тыс. рублей на счет, указанный злоумышленницей.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.