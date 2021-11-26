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Мужчина, признанный виновным в убийстве девочки в Пензе, получил пожизненный срок

12:58 | 26.11.2021 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Житель Пензенского района 1978 года рождения, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки и ее последующем убийстве в лесополосе на улице Тепличной в Пензе, приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Мужчина, признанный виновным в убийстве девочки в Пензе, получил пожизненный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал, просил суд вынести в отношении него оправдательный приговор», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как установлено в ходе судебного разбирательства, 22 мая 2020 года злоумышленник в районе улицы Тепличной в Пензе совершил в отношении потерпевшей преступление сексуального характера, нанес несовершеннолетней не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы, шеи и туловища, а затем, опасаясь обращения девочки в правоохранительные органы, задушил ее.

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«В ходе судебного заседания государственный обвинитель отказался от ранее предъявленного обвинения по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» из-за отсутствия достаточных доказательств», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что при вынесении приговора суд учел опасный рецидив: в 2000 году мужчина совершил схожее преступление и был приговорен к 15 годам колонии, а спустя 4 года после освобождения, имея неснятую и непогашенную судимость, вновь совершил убийство и преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.

«Решением суда в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда — 1 млн. рублей, а также материального ущерба», — уточняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что приговор по уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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