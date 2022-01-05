Житель Заречного стал жертвой мошенничества при покупке каменного угля Криминал

Пенза, 5 января 2022. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке каменного угля по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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Из него следует, что в ходе телефонного разговора мужчина договорился о сделке и доставке каменного угля, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица более 42 тыс. рублей, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».