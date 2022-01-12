Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки Криминал

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке игровой приставки по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке игровой приставки, после чего со своей банковской карты произвел оплату через сайт на сумму более 46 тыс. рублей, однако товар так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».