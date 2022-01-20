Суд оставил в силе приговор по делу о массовых беспорядках в Чемодановке Криминал

Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб двух осужденных по делу о массовых беспорядках в селе Чемодановка Пензенской области, произошедших 13 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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«Апелляционные жалобы [...] судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без удовлетворения», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. Пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Было повреждено несколько автомобилей.

14 июля 2021 года Пензенский областной суд признал 27 участников событий в Чемодановке виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки», двоих из них — Николая Юрченко и Павла Яненко — еще по ч. 4 и ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» соответственно, а также оправдал одного подсудимого в связи с непричастностью к совершению преступления.

Николай Юрченко был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Павел Яненко — к 7 годам. Остальные 25 подсудимых получили от 2 лет до 3 лет и 1 месяца лишения свободы, однако были освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

Приговор вступил в законную силу 19 января 2022 года.