Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на ребенка в Пензе Криминал

Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении на 10-летнего ребенка в Пензе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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«По предварительным данным, днем 20 января 2022 года неустановленное лицо у дома №2 на улице Глазунова в Пензе нанесло мальчику не менее трех ударов тупым твердым предметом в область головы, причинив тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в медицинском стационаре», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратурой признано законным возбуждение следственным органом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, личность преступника устанавливается.

«Кроме того, органами прокуратуры организована проверка условий воспитания и обучения пострадавшего ребенка», — указано в пресс-релизе.