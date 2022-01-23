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Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на ребенка в Пензе

12:00 | 23.01.2022 | Криминал

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Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении на 10-летнего ребенка в Пензе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на ребенка в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 20 января 2022 года неустановленное лицо у дома №2 на улице Глазунова в Пензе нанесло мальчику не менее трех ударов тупым твердым предметом в область головы, причинив тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в медицинском стационаре», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что прокуратурой признано законным возбуждение следственным органом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, личность преступника устанавливается.

«Кроме того, органами прокуратуры организована проверка условий воспитания и обучения пострадавшего ребенка», — указано в пресс-релизе.

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