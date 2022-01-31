В Пензенской области пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД Криминал

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Пьяный водитель иномарки, которого сотрудники ГИБДД остановили на трассе М5 «Урал» в Пензенской области, при составлении протокола неоднократно предлагал им взятку в 100 тыс. рублей, несмотря на то, что полицейские предупреждали его об уголовной ответственности; в итоге возбуждено дело.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, после остановки транспортного средства водителю 1991 года рождения, у которого присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, было предложено пройти в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования.

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«Мужчина проследовал в патрульный автомобиль, где впоследствии, признав свою вину, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него был составлен административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. При составлении административного протокола водитель автомобиля «Toyota RAV4» неоднократно предлагал сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за освобождение его от ответственности. Сотрудники дорожно-патрульной службы предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении, после чего гражданин вышел из патрульного автомобиля. Спустя некоторое время гражданин вернулся в патрульный автомобиль и снова начал предлагать денежные средства. Инспектор ДПС еще раз предупредил водителя об ответственности за данное преступление, но мужчина не реагировал и положил между передними сиденьями патрульного автомобиля денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. После этого сотрудниками ГИБДД на место была вызвана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту органами следственного управления СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.