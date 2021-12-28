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Вице-губернатор Пензенской области получил премию за отказ от взятки и перевел ее в «Русфонд»

20:41 | 28.12.2021 | Политика

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов после отказа от взятки в 3 млн. рублей получил премию в размере более 47 тыс. рублей и перевел ее в «Русфонд».

Вице-губернатор Пензенской области получил премию за отказ от взятки и перевел ее в «Русфонд». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня вице-губернатор Сергей Федотов получил премию в размере 47 тыс. 282,5 рубля, которая перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона во вторник, 28 декабря.

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На минувшей неделе губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил благодарность вице-губернатору Сергею Федотову, который отказался от взятки в 3 млн. рублей, предложенной ему чиновницей администрации Каменского района за оказание ей содействия в победе в конкурсе на замещение должности главы райадминистрации.

В ходе совещания в правительстве губернатор также пообещал выплатить Сергею Федотову по итогам года дополнительную премию «за принципиальную позицию», а представителям администрации Каменского района рекомендовал заниматься работой с людьми, а не политической возней и интригами.

Чиновнице, пытавшейся дать взятку пензенскому вице-губернатору, предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области. Обвиняемая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния признала.

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