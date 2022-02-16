Суд в Москве продлил арест экс-сенатору Шпигелю по делу о взятках Белозерцеву Криминал

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщила адвокат Виктория Бурковская.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Борису Шпигелю на три месяца», — сказала собеседница агентства.

Защита будет обжаловать решение суда.

Ранее в Басманный суд было подано ходатайство об освобождении Бориса Шпигеля под залог в 2 млн. рублей, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, бывшему сенатору нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.