Поездки экс-губернатора Белозерцева обошлись Шпигелю почти в 167 тыс. рублей — СМИ Криминал

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофером, которые следствие сочло за взятки, обошлись экс-сенатору, главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю почти в 167 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Ранее, по данным следствия, Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля взятку в виде 20 млн. рублей, часов, цена которых, по информации СМИ, более 5 млн. рублей, и минивэн «Mercedes». Общая сумма взятки, по версии СКР, составила более 31 млн. рублей. Однако в декабре 2021 года газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что из дела пропал эпизод с минивэном.

Вместо минивэна, стоимость которого около 6 млн. рублей, следствие расценило как взятку поездки Ивана Белозерцева на другом «Mercedes» с личным шофером.

«Следствие заменило эпизод с минивэном «Mercedes» на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование «Mercedes S350d» с водителем. Поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно», — сказал собеседник агентства.

Следствию не удалось установить точную стоимость поездок Ивана Белозерцева, но экспертиза рассчитала сумму, исходя из средней цены на поездки на такси представительского класса.

«Экспертиза показала, что по рыночной стоимости поездки Белозерцева обошлись почти в 167 тыс. рублей», — сказал источник.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.