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Дело о присвоении денег бывшим главбухом одной из школ Бессоновского района направлено в суд

09:32 | 01.03.2022 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2022. PenzaNews. Уголовное дело о присвоении более 680 тыс. рублей бывшим главным бухгалтером одной из школ Бессоновского района Пензенской области направлено на рассмотрение в суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Дело о присвоении денег бывшим главбухом одной из школ Бессоновского района направлено в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что бывший главный бухгалтер одной из школ района с 14 февраля 2020 года по 30 августа 2021 года умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства этого учебного заведения в сумме более 680 тыс. рублей», — сказано в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем поясняется, что злоумышленница, имея право подписи финансовых документов, вносила заведомо недостоверные сведения о размере причитающейся ей заработной платы в электронные реестры на перечисление денег и платежные поручения, которые направляла в финансовое управление администрации района для выплаты зарплаты со счета школы.

«Причиненный преступлением материальный ущерб обвиняемая возместила в полном объеме», — указано в пресс-релизе.

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