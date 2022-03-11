Суд в Пензе отправил под домашний арест директора предприятия после ЧП с разливом битума Криминал

Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Суд в Пензе отправил под домашний арест директора ОАО «Энергоснабжающее предприятие» после ЧП с разгерметизацией резервуара с битумом, в результате чего два человека погибли и еще восемь были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Генеральному директору открытого акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ. По данным следствия, обвиняемый [...] не позднее февраля 2022 года с целью получения материальной выгоды принял решение хранить в находящемся на территории организации резервуаре битум, заключив соответствующие договоры с обществами с ограниченной ответственностью. При этом резервуар не был предназначен для хранения битума», — сказано в тексте.

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«В результате допущенных нарушений требований промышленной безопасности утром 9 марта 2022 года произошла разгерметизация резервуара, в котором хранилось около 2 тыс. кубометров битума. В момент происшествия вблизи емкости находились работники акционерного общества, которые планировали выполнить работы по устранению имевшейся протечки резервуара. Вследствие разлива битума погибли исполняющий обязанности начальника котельной – заместителя главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта. Восемь рабочих, получившие различные травмы, госпитализированы», — добавляется в пресс-релизе.

В нем указано также, что следствие ходатайствовало об избрании руководителю организации меры пресечения в виде заключения под стражу, судом обвиняемый помещен под домашний арест.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями и криминалистами проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников Ростехнадзора, изъята документация, касающаяся деятельности организации и эксплуатации резервуара», — говорится в сообщении.

По данным, размещенным на сайте ОАО «Энергоснабжающее предприятие», генеральным директором компании является Евгений Попов.