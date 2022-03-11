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Пострадавшего при ЧП с битумом в Пензе перевели из реанимации в обычную палату

15:53 | 11.03.2022 | Медицина

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Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Один из восьми пострадавших при разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, который находился в реанимации, переведен в обычную палату, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Пострадавшего при ЧП с битумом в Пензе перевели из реанимации в обычную палату. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Состояние стабильное, оценивается как средней степени тяжести, жизни ничего не угрожает, из реанимации пациент переведен в отделение», — сказала собеседница агентства.

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Резервуар с битумом в Пензе был официально выведен из эксплуатации — Ростехнадзор

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь были доставлены в лечебное учреждение.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Оно соединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ростехнадзор приступил к проведению внеплановой выездной проверки предприятия. Известно, что резервуар был аварийным, его вывели из эксплуатации еще в 2009 году.

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