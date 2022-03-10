Резервуар с битумом в Пензе был официально выведен из эксплуатации — Ростехнадзор Происшествия

Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Резервуар с битумом на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе, в результате разгерметизации которого два человека погибли и еще восемь пострадали, был аварийным, его вывели из эксплуатации еще в 2009 году. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Фото: Rpn.gov.ru

«Аварийный резервуар был официально выведен из эксплуатации в 2009 году и исключен из состава опасного производственного объекта. Плановая проверка, проведенная на предприятии в марте 2021 года, факт отсутствия признаков использования подтвердила. Косвенные указания о консервации выявлены также во внешних документарных источниках», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 10 марта.

Андрей Виль пояснил, что хранение битума в резервуарах подобного типа, предназначенных для мазута, не предусмотрено.

«Битум обладает иными физико-химическими свойствами. Он намного тяжелее. Выходит, ни один человек на предприятии об этом элементарно не знал», — отметил официальный представитель Ростехнадзора.

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Он добавил, что ведомство приступило к проведению внеплановой выездной проверки предприятия.

«Она коснется всего оборудования, которое можно обнаружить визуально. Документам организации доверия теперь быть не может», — подчеркнул Андрей Виль.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь доставлены в лечебное учреждение.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Оно соединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.