Срок содержания экс-губернатора Белозерцева под стражей продлен на три месяца Криминал

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Белозерцеву на три месяца», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Там добавили, что арест продлен и всем остальным фигурантам дела, кроме бизнесмена Бориса Шпигеля. Вопрос о продлении ему меры пресечения будет рассмотрен в пятницу, 18 марта.

Читайте также

Поездки экс-губернатора Белозерцева обошлись Шпигелю почти в 167 тыс. рублей — СМИ

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.