Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста Бориса Шпигеля Криминал

Пенза, 19 марта 2022. PenzaNews. Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который обвиняется в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

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«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю», — сказала РИА Новости представитель суда в пятницу, 18 марта.

Ранее защита обращалась в Басманный суд с ходатайством об освобождении Бориса Шпигеля под залог в 2 млн. рублей. По словам защитника, экс-сенатору нужна медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде тогда пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать, напоминает ТАСС.

На проблемы со здоровьем Борис Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта 2021 года. Из-за ухудшения состояния 68-летнего бизнесмена вскоре после ареста перевели в больницу при «Матросской тишине».

Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Борис Шпигель заявлял, что для него в СИЗО «каждый день — это пытка», обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева, занимавшего на тот момент пост губернатора Пензенской области, и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.