Следствие по делу Белозерцева завершено — адвокат Криминал

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Следственный комитет завершил предварительное следствие по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов, обвиняемых во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы региона Алексей Шуварин.

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«Расследование в отношении Белозерцева и иных фигурантов дела, в том числе экс-сенатора Бориса Шпигеля, завершено. Сейчас мы начали знакомиться с материалами дела», — сказал он.

По его словам, Ивана Белозерцева обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток в особо крупном размере.

«По версии следствия, Белозерцев в виде взятки получил дорогостоящие часы Breguet за 5,7 млн. рублей, переданные чиновнику владельцем компании «Биотэк» Шпигелем через водителя. При этом из дела в итоге пропал эпизод получения моим подзащитным автомобиля Mercedes. Теперь следствие считает, что он лишь получил услуги: якобы в виде взятки чужой водитель возил его на этой машине два раза бесплатно, однако сама машина в собственность Белозерцева не переходила», — сказал Алексей Шуварин.

Он отметил также, что в деле остался и эпизод по обвинению Ивана Белозерцева по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Речь идет о пистолете и патронах к нему, найденных на территории дома Белозерцева. Откуда это оружие взялось, неизвестно. Не успел еще изучить материалы дела в достаточном объеме. Однако точно могу сказать: экспертиза подтвердила отсутствие отпечатков пальцев экс-губернатора на самом оружии и патронах к нему», — сказал защитник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева, занимавшего на тот момент пост губернатора Пензенской области, и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.