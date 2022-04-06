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Жительница Сурска лишилась 163 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле

09:56 | 06.04.2022 | Криминал

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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Жительница Сурска Городищенского района Пензенской области лишилась 163 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле.

Жительница Сурска лишилась 163 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, увидев в интернете объявление о заработке, женщина перешла по ссылке на сайт, где был размещен номер телефона.

«Позвонив по указанному номеру, ей ответил незнакомец и предложил заработать деньги на торгах, на что она согласилась. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданке требовалось установить приложение и через него перечислить деньги на банковский счет неизвестного. Следуя его инструкциям, женщина перевела на счет незнакомца денежную сумму в размере 163 тыс. рублей. После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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