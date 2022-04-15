По факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области во взаимодействии с работниками прокуратуры задокументировали и пресекли противоправную деятельность местного жителя 1993 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый посредством сети интернет на странице одного из сообществ социальной сети «ВКонтакте» разметил комментарий, содержащий призыв к враждебным (насильственным) действиям в отношении представителей органов государственной власти Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по данному факту возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела и способствовавших совершению преступления», — отмечается в тексте.