В Белинском районе мужчина оформил кредит почти на 1,8 млн. рублей и перевел деньги мошенникам Криминал

Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области после звонка незнакомца, который представился сотрудником банка, оформил на себя кредит почти на 1,8 млн. рублей и перевел деньги мошенникам.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе беседы звонивший предупредил мужчину, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, и предложил ему самому это сделать, чтобы опередить мошенников, а деньги перевести на «безопасный счет».

«Следуя указаниям неизвестного, мужчина оформил кредит на сумму 1 млн. 783 тыс. 500 рублей. Воспользовавшись мобильным приложением, заявитель перечислил все деньги на четыре расчетных счета, номера которых предоставил злоумышленник. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».