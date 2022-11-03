16:03:55 Четверг, 3 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Генпрокуратура просит рассмотреть дело Белозерцева в столичном регионе

10:51 | 03.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд направить уголовное дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на рассмотрение в любой суд Москвы или Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы региона Алексей Шуварин.

Генпрокуратура просит рассмотреть дело Белозерцева в столичном регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура направила в Верховный суд ходатайство об определении подсудности дела Белозерцева. Она просит рассмотреть его в любом суде Москвы или Подмосковья», — сказал собеседник агентства.

По его словам, защита не будет возражать против подобного решения.

«В деле много фигурантов из Москвы. Объективно в столичном регионе рассматривать его удобнее», — заключил адвокат.

В Верховном суде ТАСС подтвердили, что получили ходатайство. Заседание назначено на 9 ноября.

Читайте также

Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября стало известно о том, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Белозерцева и других фигурантов.

Бывший глава региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в регионе.

Кроме того, следствие выяснило, что Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 2 тыс. рублей В Вадинском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев
Житель Ульяновской области предстанет перед судом в Пензе за изнасилование В Шемышейском районе опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
Губернатору представлен новый руководитель управления Федерального казначейства по Пензенской области В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама