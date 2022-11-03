Генпрокуратура просит рассмотреть дело Белозерцева в столичном регионе Криминал

Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Генеральная прокуратура России просит Верховный суд направить уголовное дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на рассмотрение в любой суд Москвы или Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы региона Алексей Шуварин.

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«Прокуратура направила в Верховный суд ходатайство об определении подсудности дела Белозерцева. Она просит рассмотреть его в любом суде Москвы или Подмосковья», — сказал собеседник агентства.

По его словам, защита не будет возражать против подобного решения.

«В деле много фигурантов из Москвы. Объективно в столичном регионе рассматривать его удобнее», — заключил адвокат.

В Верховном суде ТАСС подтвердили, что получили ходатайство. Заседание назначено на 9 ноября.

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Утверждено обвинительное заключение по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 октября стало известно о том, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ивана Белозерцева и других фигурантов.

Бывший глава региона обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в регионе.

Кроме того, следствие выяснило, что Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области.