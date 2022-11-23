Суд ужесточил до пожизненного срока наказание убийце 12-летней девочки в Пензе Криминал

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции заменила на пожизненное лишение свободы наказание жителю Пензы, который в декабре 2021 года был приговорен к 17 годам колонии за грабеж и убийство малолетней девочки, при этом на тот момент он уже отбывал срок за убийство двух человек и несколько эпизодов мошенничества.

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В сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области напоминается, что убийство ребенка было совершено вечером 26 апреля 2008 года: мужчина, находясь в состоянии опьянения, увидел 12-летнюю девочку, проходившую мимо недостроенного здания на улице Гагарина, завел ее внутрь, открыто похитил мобильный телефон и золотые украшения, а затем с целью сокрытия грабежа нанес ей множественные удары камнем.

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В тексте отмечается, что на протяжении нескольких лет дело оставалось нераскрытым, однако работа следователей и криминалистов не прекращалась; установить личность преступника удалось благодаря судебно-генетической экспертизе, следствием был собран комплекс доказательств, подтвердивших причастность мужчины к грабежу и убийству.

«В декабре 2021 года Пензенским областным судом мужчине [...] назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. [...] Злоумышленник судим в 2009 году за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, судом ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. [...] По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору от 2009 года [...] окончательно судом назначено наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 22 ноября 2022 года решением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции приговор Пензенского областного суда изменен: жителю Пензы усилено наказание до пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказано в пресс-релизе.