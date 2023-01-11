Жительница Вадинска обвиняется в убийстве родственника Криминал

Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. 47-летняя жительница Вадинска Пензенской области обвиняется в убийстве родственника, который пришел в гости.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 января 2023 года обвиняемая вместе с мужем и находившимся в гостях родственником находилась дома. С гостем она распивала спиртное. Поздно вечером, когда все легли спать, потерпевший начал нецензурно выражаться и громко разговаривать. На этой почве между родственниками произошел конфликт. Со слов женщины, потерпевший первым начал наносить ей удары. Разозлившись, она проследовала на кухню, взяла нож, вернулась в комнату и нанесла мужчине, лежащему на полу, удар ножом в область груди. После причинения ранения женщина пошла спать. Проснувшись через несколько часов и обнаружив потерпевшего в том же положении, она обратилась за помощью к соседям, чтобы вызвать медработников. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, по решению суда женщина заключена под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.