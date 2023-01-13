В Никольске задержали угонщиков, которые проникли в автомобиль, но не смогли его завести Криминал

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Никольска Пензенской области, которые, будучи пьяными, хотели угнать автомобиль, но не смогли его завести.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и сообщил, что утром обнаружил свой автомобиль «ВАЗ-21093» в нескольких метрах от места, где он был припаркован на ночь, также на машине имелись следы взлома.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны двое местных жителей 1997 и 1988 годов рождения. Указанные граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Подозреваемые пояснили, что совершили преступление в состоянии опьянения. Прогуливаясь по ночному городу, их внимание привлек автомобиль, который был припаркован возле дома. Вскрыв замок подручными предметами, злоумышленники проникли в салон, но запустить двигатель им не удалось. Немного протолкав автомобиль, приятели отправились дальше по своим делам», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.