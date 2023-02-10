Жителя Белинского обманули под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные БАДы Криминал

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Житель Белинского Пензенской области 1955 года рождения лишился более 80 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за ранее приобретенные биологически активные добавки.

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«Мужчина пояснил, что ему в вечернее время на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что гражданину положена компенсация в размере 600 тыс. за приобретенные ранее БАДы. Также он пояснил, чтобы ее получить, необходимо оплатить госпошлину и нанять адвоката. Затем в течение нескольких дней потерпевший тремя переводами перечислил через кассира на различные неизвестные счета деньги на общую сумму более 80 тыс. рублей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».