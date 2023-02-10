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Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило в Измайловский суд Москвы

18:04 | 10.02.2023 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов поступило в Измайловский суд Москвы для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило в Измайловский суд Москвы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Измайловский суд поступило дело Белозерцева И.А., Колоскова А.А., Маркова Г.В., Федотова Ф.Н., Шпигель Б.И. и Шпигель Е.Г. Дата заседания по делу пока не назначена», — сказали в суде.

Решение о передаче дела Ивана Белозерцева в Измайловский суд Москвы было принято Верховным судом России в ноябре 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

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