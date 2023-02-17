Вынесен приговор по делу об убийстве мужчины под Пензой Криминал

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено двоим жителям Бессоновского района Пензенской области 1990 и 1994 годов рождения, которые в зависимости от роли каждого признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, убийстве и краже.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 4 декабря 2021 года в Бессоновке компания из нескольких человек распивала спиртное в съемной квартире, где проживал один из соучастников преступлений. В ночь на 5 декабря мужчины решили съездить в Пензу для приобретения дополнительного алкоголя. По возвращении в Бессоновку между 27-летним фигурантом и потерпевшим начался конфликт из-за общей знакомой девушки. В процессе выяснения отношений приятели начали избивать оппонента, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Затем подельники погрузили потерпевшего в багажник автомашины марки «Lada Priora» и отвезли на берег реки Суры в Бессоновке. Вытащив мужчину из багажника, они продолжили его избиение, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Понимая, что потерпевший может сообщить в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении, соучастники решили убить его. С этой целью они взяли в багажнике автомашины лямку от рюкзака, с помощью которой поочередно душили потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что смерть мужчины наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

«Желая скрыть следы преступления, они сбросили тело погибшего в реку Суру. После совершения убийства мужчина 1994 года похитил принадлежавший потерпевшему мобильный телефон стоимостью 3 тыс. 250 рублей, впоследствии он сдал его в ломбард», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе следствия и судебного разбирательства оба фигуранта уголовного дела содержались под стражей; один из них ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второй — за покушение на грабеж.

«Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.