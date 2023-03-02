Первое заседание по существу по делу Ивана Белозерцева перенесено на 10 марта Криминал

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Первое заседание по существу по уголовному делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов, которое было назначено на 2 марта, перенесено на 10 марта. Об этом ТАСС сообщили в Измайловском суде Москвы, который рассматривает дело.

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«Первое заседание по делу Белозерцева, Шпигеля, его супруги и иных фигурантов дела перенесено на 10 марта. Причиной стало состояние здоровья Шпигеля», — сказали в суде.

Предполагается, что заседание состоится на территории СИЗО №1 «Матросская тишина». Это также связано с состоянием здоровья Бориса Шпигеля, который испытывает проблемы с сердцем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.