03:32:30 Пятница, 3 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Первое заседание по существу по делу Ивана Белозерцева перенесено на 10 марта

16:07 | 02.03.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Первое заседание по существу по уголовному делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов, которое было назначено на 2 марта, перенесено на 10 марта. Об этом ТАСС сообщили в Измайловском суде Москвы, который рассматривает дело.

Первое заседание по существу по делу Ивана Белозерцева перенесено на 10 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первое заседание по делу Белозерцева, Шпигеля, его супруги и иных фигурантов дела перенесено на 10 марта. Причиной стало состояние здоровья Шпигеля», — сказали в суде.

Предполагается, что заседание состоится на территории СИЗО №1 «Матросская тишина». Это также связано с состоянием здоровья Бориса Шпигеля, который испытывает проблемы с сердцем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

Новости партнеров
Читайте также
Сергей Бычков на конференции в Душанбе представил литературные туристические маршруты по Пензенской области Житель Пензы лишился более 18 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в театр по просьбе новой знакомой
В 2023 году планируется подготовить документацию для проведения работ по ликвидации свалки в Спасске В Пензенской области за сутки подтверждено 142 случая заражения коронавирусом
Мост через Суру в Никольском районе закрыли для всех видов транспорта Четверо состоящих на учете у нарколога жителей Никольского района лишены водительских прав
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама